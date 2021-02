Governo, Meloni: “Fratelli d’Italia verso il no a Draghi”

Fratelli d’Italia potrebbe votare no al Governo Draghi, come è stato annunciato da Giorgia Meloni nelle ultime ore. “Fratelli d’Italia ha chiarito fin dall’inizio che non avrebbe votato la fiducia. Ci siamo riservati di come fosse composto il governo dei migliori per scegliere tra voto di astensione e voto contrario. Per questo abbiamo convocato la direzione nazionale per la giornata di lunedì”, questa la posizione di Giorgia Meloni.

Il partito della Meloni potrebbe andare dunque all’opposizione, con il voto contrario alla fiducia che si voterà la prossima settimana, nelle giornata di mercoledì e giovedì.