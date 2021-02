Trump assolto dal processo di Impeachment

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato assolto nel processo di impeachment al Senato, con 57 voti a favore che non sono bastati a raggiungere i due terzi dei votanti tra i senatori. Solo 7 senatori repubblicani hanno votato insieme ai democratici, non facendo arrivare il quorum necessario per l’impeachment.

Festeggia così Trump, che lancia anche il suo movimento: “Questo è solo l’inizio”, con una sua candidatura nel 2024 che diventa ora più probabile.

Il processo di impeachment lo vedeva accusato per i fatti risalenti allo scorso 6 gennaio, quando venne assediato il Congresso dai suoi fan.