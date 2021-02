Austria, chiuse le frontiere senza test Covid. Code sul Brennero

L’Austria ha messo l’obbligo di tampone anti Covid per poter passare il confine dall’Italia. Per questo si sono venute a creare delle code sulla A22 del Brennero, fino a 40 chilometri. In coda sarebbero in maggior parte i Tir, che sono bloccati non avendo un test anti Covid.

Inoltre ci sono anche le temperature di 10 gradi sotto zero a complicare la questione al confine. Ora è stato istituito un “filtro” a Verona per evitare di far partire i mezzi non in regola.

Richiesto un tampone molecolare negativo o un test antigenico effettuato nelle ultime 48 ore.