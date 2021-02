Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 15 febbraio: 7 mila casi. Calo dei tamponi

I dati sul coronavirus in Italia di oggi 15 febbraio sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi sono calati il numero di tamponi effettuati, come spesso accade durante il weekend ed il lunedì, considerato che i test analizzati fanno riferimento ai giorni precedenti.

Bollettino Protezione Civile 15 febbraio

I dati sul Covid-19: