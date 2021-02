Coronavirus nel mondo oggi 15 febbraio, salgono le varianti in Europa

Sono in crescita le varianti da coronavirus in Europa, con gli Stati Uniti che hanno superato i 28 milioni di casi positivi. I morti negli Stati Uniti sono quasi 500 mila.

In Regno Unito sono stati superati i 4 milioni di casi positivi, con un totale di 117 mila vittime. In Italia sono state superate le 93 mila vittime, come da ultimo bollettino.