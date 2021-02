Iss, chieste misure più restrittive dopo analisi variante inglese

L’Istituto superiore di Sanità ha chiesto misure più restrittive all’interno del territorio italiano dopo l’analisi sulla variante inglese da coronavirus effettuata nei giorni scorsi.

Secondo lo studio la variante inglese sarebbe stata trovata in 16 regioni, con 82 laboratori che sono stati coinvolti nello studio. Alcune aree segnalano una presenza al 60% della variante inglese.

Per questo si chiede al governo un inasprimento delle misure restrittive anti Covid.

Nelle ultime ore ci sono state delle polemiche per la decisione di non riaprire gli impianti da sci, con gli operatori che si sono ritrovati chiusi a poche ore dalla riapertura. Critiche all’interno della maggioranza per le modalità con le quali è arrivata la decisione.