PS5, nuove scorte in Regno Unito attese su Amazon. Forse anche in Italia?

La PS5 è tornata disponibile in Regno Unito nelle ultime ore, con nuove scorte che sono arrivate negli store ed anche su Amazon. Questo potrebbe indurre a pensare che anche in Italia l’arrivo di nuove scorte è vicino. C’è molta attesa per le nuove PlayStation 5 in Italia, dopo alcuni mesi nei quali non si sono viste in vendite negli store, tranne alcuni casi brevi e nei quali sono state subito esaurite.

Secondo gli account social che monitorano le disponibilità di PlayStation 5 nel Regno Unito, sarebbe previsto un ritorno delle vendite su Amazon e dai principali store del Paese. La stessa cosa potrebbe accadere negli altri Paesi europei nelle prossime settimane.

Di seguito i link diretti su Amazon alle pagine delle PS5, visto che tramite la ricerca non sono rintracciabili. Al momento appaiono con la dicitura “Non Disponibile”, ma ci si può iscrivere per ottenere la notifica via email quando torneranno disponibili.

PS5 su Amazon: