Espulsioni M5s, Di Battista:”Ora opposizione”

Il Movimento 5 stelle si è diviso nel voto alla Camera per la fiducia al Governo Draghi. L’esponente del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista, ha parlato di spazio per una nuova opposizione:” Ora costruire una robusta opposizione”, ha dichiarato ai cronisti.

Non è chiaro se i deputati, una trentina, che hanno votato in dissenso con il proprio gruppo si andranno a dimettere o verranno espulsi, come previsto dallo statuto del Movimento 5 stelle. Secondo lo statuto l’espulsione e la multa possono arrivare se si vota in dissenso con il proprio gruppo in un voto di fiducia.