Il vaccino Pfizer-BioNTech si potrà conservare a temperature più alte

Secondo gli ultimi test effettuati dall’azienda Pfizer-BioNTech, il vaccino anti Covid si potrà tenere anche ad una temperatura più alta. C’erano stati dei problemi riguardanti la temperatura bassa (-80 gradi) che si doveva tenere per questa tipologia di vaccino.

Le prossime dosi in consegna potrebbero essere mantenute ad una temperatura compresa da -25 a -15 gradi.

Pfizer-BioNTech ha portato i nuovi studi in esame alla Food and Drug Administration, per poter modificare le regole riguardanti la gestione del vaccino. Dovrà fare la stessa cosa con l’Ema per quanto riguarda il vaccino in Europa.