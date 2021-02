Amazon, le migliori offerte di oggi 21 febbraio. Sconti per AirPods nel weekend

Sono in sconto diversi prodotti nella giornata di oggi 21 febbraio su Amazon. Ci sono le smart TV di Samsung e LG che sono in offerta nel weekend, con gli ultimi modelli di dispositivi con dimensioni superiori ai 55 pollici in promozione.

Smartphone

Anche gli smartphone Xiaomi:

AirPods

Apple Watch

Smartwatch

Smart TV

Accessori PC e MacBook