AstraZeneca, l’azienda assicura che arriveranno tutte le dosi previste

AstraZeneca ha comunicato di voler recuperare sulle dosi non consegnate nei giorni scorsi, con l’obiettivo di 4,2 milioni di dosi di vaccino anti Covid nel primo trimestre dell’anno. Ne ha dato comunicazione la stessa azienda con una nota, dopo le notizie uscite sui ritardi per le consegne in Italia.

“Siamo contenti di aver fatto arrivare più di un milione di dosi. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milioni di dosi addizionali, per raggiungere alla fine del mese di marzo le dosi previste per il primo trimestre”, questa la posizione di AstraZeneca.

Smentita la distribuzione al settore privato, come era stato ipotizzato nelle ultime settimane.