Biden: “Nessun nuovo invito alla Russia al G7”

Pochi giorni fa si è tenuto un G7 in videoconferenza con la presenza anche del neo premier italiano Mario Draghi. Le decisioni del G7 hanno riguardato i vaccini, con degli sforzi finanziari per favorire i piani dell’Oms per distribuire le dosi nei Paesi più poveri, con 7,5 miliardi di dollari.

“La salute è un bene globale”, queste le parole di Mario Draghi durante il G7, mentre il presidente americano Joe Biden ha attaccato la Russia: “Minaccia le nostre democrazie” ed annunciando che non rinnoverà l’invito di Donald Trump di tornare nel G7.

La Russia rimarrà così fuori dal G7, come accade dal 2014, quando venne espulsa con il coordinamento del presidente americano Obama, a seguito dell’annessione della Crimea.

Gli Stati Uniti metteranno 4 miliardi di dollari per i piani vaccinali, mentre la Germania 1,5 miliardi e l’Europa ha aumentato la sua quota iniziale di un miliardo.