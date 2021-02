PS5, le nuove cuffie Pulse 3D Wireless sono disponibili e compatibili con la PS4

Dopo un periodo nel quale erano introvabili, nei mesi successivi al lancio mondiale della PS5, le nuove cuffie Pulse 3D Wireless di Sony sono ora disponibili su Amazon. Inoltre si possono utilizzare anche in maniera retrocompatibile con la PS4, per chi ancora non è riuscito ad acquistare la nuova PlayStation 5, considerando i problemi legati alle scorte che ci sono in tutto il mondo. Si possono utilizzare anche con il PC, utilizzando l’uscita bluetooth.

Nelle ultime settimane si era parlato di possibili nuove scorte della PS5, con una disponibilità che si è aperta per una mattina su Amazon, durata poche ore e con tutte le console next-gen che sono andate subito esaurite.

Le nuove cuffie Pulse 3D Wireless sono state apprezzate da critica ed utenti e si configurano nella fascia media per quanto riguarda i dispositivi audio da gaming. Hanno un microfono integrato ed uno per l’eliminazione del rumore, oltre all’ingresso USB-C per la ricarica.