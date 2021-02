Sondaggi politici oggi 21 febbraio, calo di Lega e PD. Salgono Azione e Italia Viva

I sondaggi politici di oggi 21 febbraio realizzati dall’istituto EMG Acqua per la trasmissione Agorà su Rai Tre, mostrano un calo della Lega e del Partito Democratico, mentre salgono Azione ed Italia Viva, beneficiando del nuovo governo Draghi appena insediato.

La Lega perde tre decimali

La Lega scende al 24 al 23,7 per cento dei consensi in una sola settimana, in controtendenza rispetto ad altri sondaggi dove è dato in crescita. Il Partito Democratico conferma il calo di un decimale, scendendo verso il 19%, mentre si avvicina il partito di Giorgia Meloni, con il 16,2% dei consensi.

Scende il Movimento 5 Stelle, con il 13,6% dei consensi, in calo di due decimali. Forza Italia sale di un decimale all’8 per cento dei consensi.

Italia Viva ed Azione salgono di due decimali rispetto alla settimana scorsa, mentre perde un decimale La Sinistra e rimane stabile Più Europa.