Congo, morto ambasciatore italiano in un attacco

L’ambasciatore italiano della Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è rimasto ferito in un agguato ad un mezzo dell’Onu, come è stato riferito da alcuni media locali. Secondo quanto riferito l’agguato aveva una finalità di rapina del personale delle Nazioni Unite.

Ora l’ambasciatore è stato trasportato in ospedale a Goma. Non è chiaro chi abbia portato avanti l’agguato, mentre le condizioni di salute di Luca Attanasio non sono ancora note nel dettaglio.

AGGIORNAMENTO:

Morto l’ambasciatore Luca Attanasio. L’ambasciatore italiano faceva parte del convoglio che comprendeva anche il Capo Delegazione dell’Unione Europea.