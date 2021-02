Cyberpunk 2077, in arrivo questa settimana la patch 1.2: miglioramenti delle prestazioni

In arrivo questa settimana l’attesa patch 1.2 del nuovo Cyberpunk 2077, realizzato da CD Projekt RED. Questo sviluppo dovrebbe andare a migliorare l’esperienza dell’open world di Night City, dopo già la patch 1.1 che era andata a risolvere diversi bug e crash.

Il mese di febbraio era stato annunciato come quello prefissato per il rilascio della patch 1.2, per andare incontro alle lamentele degli utenti.

Questa settimana dovrebbe arrivare l’aggiornamento per tutte le piattaforme.

