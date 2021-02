Coronavirus, via libera del ministero ad AstraZeneca per gli under 65

Il ministero della Salute ha dato l’ok all’utilizzo di AstraZeneca per gli under 65 senza problemi di salute. Inizialmente il vaccino AstraZeneca era stato destinato agli under 55, come da raccomandazione dell’agenzia Ema.

Il ministero ha dichiarato che vanno somministrati a tutti “tranne ai soggetti estremamente vulnerabili”. Il vaccino era stato approvato alcune settimane fa dall’Aifa.

Nei giorni scorsi AstraZeneca aveva rilasciato una nota sui ritardi delle consegne, annunciando la volontà di rispettare gli impegni sulle dosi presi da contratto.