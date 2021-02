Draghi a Ciampino per accogliere le salme dell’ambasciatore e del carabiniere

Il premier Mario Draghi sarà questa sera a Ciampino per accogliere il ritorno delle salme dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. L’arrivo dell’aereo militare è previsto per le 23 italiane, come è stato comunicato da alcuni media italiani, dopo essere decollato alle ore 16.20 dall’aeroporto di Goma, capitale del Nord Kivu.

Continuano le indagini sull’attentato

Nelle ultime ore è arrivata la smentita dei gruppi ruandanesi, inizialmente indicati come i responsabili dell’agguato al convoglio dell’Onu.

Il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ha inviato oggi un suo rappresentante in Italia per consegnare una lettera personale al premier Mario Draghi. Il presidente del Congo si è detto “costernato” per l’accaduto ed ha condannato l’attacco terroristico.