Salvini ricevuto da Draghi: obiettivo le riaperture

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato ricevuto dal premier Mario Draghi in mattinata. “Abbiamo parlato di riaperture, sarebbe banale parlare di sottosegretari”, questa la posizione di Salvini iin uscita da Palazzo Chigi.

“Mi ha chiamato il premier. Se c’è un problema in una zona, intervieni in quella provincia, come accaduto a Brescia. Non è che fai un lockdown nazionale da Bolzano a Catania”, ha detto Salvini.

Inoltre il leader della Lega ha chiesto la riapertura di palestre, oratori, istituti culturali e impianti sportivi: “Chi può garantire salute e sicurezza deve riaprire”, aggiungendo di non voler commentare le posizioni di Draghi.