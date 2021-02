Tutti i giochi PS4 e PS5 in offerta su Amazon oggi 23 febbraio

Ci sono diversi giochi per la PS4 e PS5 in offerta su Amazon, nella giornata di oggi 23 febbraio.

Molti titoli popolari sono in sconto questa settimana, come Assassin’s Creed Valhalla e Red Dead Redemption 2, per quanto riguarda alcuni tra i più venduti. In sconto anche Cyberpunk 2077 che è stato messo in promozione dopo le polemiche e le patch uscite per risolvere i problemi alle performance.

Offerte anche per gli accessori della PS4 e PS5, oltre che quelli ufficiali forniti dalla Sony. Intanto si attende l’arrivo della PlayStation 5 sul mercato, con nuove scorte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Offerte PS4

Offerte PS5