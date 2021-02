Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 24 febbraio

I dati di oggi 24 febbraio sul coronavirus in Lombardia sono forniti dalla regione. La Lombardia è rimasta in zona gialla dopo i dati della scorsa settimana, ma ci sono alcune province in zona arancione rafforzata, come Brescia, Bergamo e Mantova. Il numero dei tamponi è aumentato negli ultimi giorni dopo il calo del weekend.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono stati registrati 3.310 casi positivi in Lombardia, a fronte di 50 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 24, mentre i ricoveri totali sono 406.