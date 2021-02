Covid, Speranza in Parlamento: “Sconfiggeremo il virus”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha riferito in Parlamento sulla situazione legata al coronavirus ed alle ulteriori misure per fronteggiare la pandemia. Speranza ha spiegato come le misure attuali non possano essere allentate.

Il prossimo Dpcm entrerà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, con il governo che si impegna nei ristori per le attività colpite. “Serve una vera coesione nella gestione dell’emergenza. L’unica strada è l’unità, serve collaborazione con tutte le Regione”, questa la posizione del ministro.

“Il Covid sarà sconfitto, bisogna accelerare la campagna di vaccinazione. I ritardi di alcune consegne non cambieranno l’esito della partita in corso. Adesso entrano in campo anche i medici di famiglia, con quarantamila professionisti che daranno nuova linfa alla campagna vaccinale”, ha detto Speranza.