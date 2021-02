Arrivano i nuovi Motorola Moto G30 e Moto G10 in Italia su Amazon: prezzi economici

Sono arrivati anche in Italia i nuovi modelli dei Motorola Moto G30 e Moto G10 su Amazon, con già una versione in promozione. Lo smartphone che è in lieve sconto è il Moto G30, che passa dai 239 euro di listino agli attuali 225 euro. Entrambi gli smartphone hanno la garanzia della spedizione Amazon, senza negozi “intermediari” per il mercato italiano.

Si tratta di smartphone economici, ideali per chi non vuole spendere una cifra alta ed avere allo stesso tempo un dispositivo in grado di garantire le operazioni quotidiane, dai social alla navigazione.

Il display ha una diagonale di 6,55 pollici, con una risoluzione Full HD e 128 MB di memoria interna. A livello hardware, il Moto G10 ha un processore Snapdragon 460 con 4 GB di RAM, mentre il Moto G30 ha un processore Snapdragon 662 con 6 GB di RAM.

La fotocamera principale è di 48 MP sul Moto G10, mentre è di 64 MP sul Moto G30, che resta quello più performante.