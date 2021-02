Coronavirus, AstraZeneca: “Le dosi previste arriveranno entro giugno”

L’azienda di vaccini AstraZeneca ha rilasciato ulteriori dichiarazioni per quanto riguarda le dosi mancanti nelle ultime consegne in Europa. Si parla di 180 milioni di dosi promesse per il mercato europeo, di cui 20 per quello italiano.

Lo assicura il presidente di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum, parlando di un “cambio di rotta” su quanto effettuato finora.

In Europa si sta discutendo anche di come aumentare la produzione dei vaccini, con la richiesta da parte dell’Italia della liberalizzazione dei brevetti.