Coronavirus nel mondo oggi 25 febbraio, aumentano i contagi in Europa

Nella giornata di oggi aumentano i casi positivi in Europa, con picco anche in Italia, a causa delle varianti diffuse su tutto il territorio italiano.

Gli Stati Uniti hanno quasi 29 milioni di casi positivi, con 518 mila morti dall’inizio della pandemia. In Regno Unito sono oltre 4 milioni i casi positivi, con 121 mila vittime, mentre in Italia sono oltre 96 mila, come da ultimo bollettino.