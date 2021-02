Morte ambasciatore, autopsia conferma lo scontro a fuoco. Oggi i funerali di Stato

Dopo il ritorno delle salme dell’ambasciatore e del carabiniere dal Congo, è stata predisposta l’autopsia per verificare le cause della morte. Secondo quanto è emerso non è stata un’esecuzione ai danni di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, ma ci sarebbe stato uno scontro a fuoco.

Complessivamente sono quattro i colpi che sono arrivati sull’ambasciatore ed il carabiniere, con due colpi ciascuno. Sono stati individuati i fori di entrata ed uscita nel corpo dell’ambasciatore Luca Attanasio.

Il carabiniere Vittorio Iacovacci è stato colpito alla base del collo da un AK47.

Oggi i funerali di Stato

Questa mattina alle ore 9.30 si terranno i funerali di Stato nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Nella giornata di domani sarà allestita una camera ardente.