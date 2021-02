AirPods 3, arrivano le prime immagini: prezzo, caratteristiche e data di lancio

La Apple starebbe lavorando alle nuove cuffie AirPods 3, come emerge da alcune foto che sono state diffuse in Cina e che mostrano i nuovi dispositivi audio della casa di Cupertino.

Gli AirPods di terza generazione appaiono molto simili agli attuali AirPods Pro, anche per quanto riguarda il modello entry-level, che non avrà la cancellazione attiva del rumore, la quale rimarrà sul modello più costoso.

Apple starebbe lavorando ad un nuovo chip wireless, che possa dare una maggior copertura della banda e un’ottimizzazione sul consumo della batteria e di conseguenza un aumento dell’autonomia.

Prezzo e data di lancio

Non c’è una data ufficiale di lancio mondiale degli AirPods 3, ma il mese di marzo 2021 potrebbe essere quello decisivo per la presentazione delle nuove cuffie. In particolare è previsto un evento Apple per il prossimo 16 marzo, dove potrebbero essere presentati ufficialmente.

Rimangono in offerta gli AirPods 2

Su Amazon sono in promozione da alcuni giorni diversi modelli di AirPods, con sconti anche oltre i 50 euro per alcune versioni senza filo. Di seguito le offerte sugli AirPods: