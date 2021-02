Coronavirus, Bonaccini: “Siamo all’inizio della terza ondata”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione legata al coronavirus. “Stiamo affrontando l’inizio della terza ondata, non possiamo mollare ora. Dobbiamo mettere il nostro impegno per velocizzare i vaccini, che sono indispensabili per battere il virus”, questa la posizione di Bonaccini.

Nelle ultime ore Bonaccini ha firmato l’ordinanza per le nuove restrizioni in provincia di Bologna, dopo l’aumento dei casi e le nuove varianti che avanzano in regione.