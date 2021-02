Coronavirus nel mondo oggi 26 febbraio, aumento dei contagiati in Europa

In Europa sono in crescita i casi positivi da coronavirus, a causa delle tre varianti in circolazione, arrivate anche in Italia, con alcuni picchi in alcune regioni. Negli Stati Uniti sono stati superati i 29 milioni di contagiati, con 520 mila vittime.

In Regno Unito sono 4,2 milioni i casi positivi, con 122 mila morti dall’inizio della pandemia. In Italia sono 97 mila le vittime, come da ultimo bollettino.