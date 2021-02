PlayStation Plus, annunciati i giochi mensili di marzo 2021 per PS4 e PS5

Sono stati annunciati, in questo caso in ritardo rispetto allo standard, i giochi mensili di marzo 2021 per PlayStation 4 e PlayStation 5, destinati agli abbonati del PlayStation Plus. L’annuncio è arrivato durante gli “State of Play” di Sony, con particolare risalto in questo caso al titolo per PlayStation 5, dopo i primi due mesi di giochi mensili non entusiasmanti per la nuova console next-gen.

Il mese scorso erano stati forniti tre giochi in totale, con un titolo per la nuova PS5, ancora introvabile e con possibili nuove scorte in arrivo, tra i quali spiccava “Control”.

I giochi saranno disponibili per il download dal primo martedì del mese di marzo, cioè in questo caso il prossimo 2 marzo.

Per il mese di marzo 2021 i nuovi giochi mensili per gli abbonati al PlayStation Plus saranno:

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Il titolo per PlayStation 5, Oddworld: Soulstorm, è un’avventura che vede come protagonista il personaggio Abe, che dovrà liberare i suoi compagni Mudokon.

Per ora ancora attesa per quelli su PS4, che non sono stati annunciati durante lo State of Play.