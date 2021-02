Russia, problemi ad un Boeing 777: ancora il motore

Ancora un problema su un motore di un Boeing 777, atterrato di emergenza a Mosca, in Russia. Nelle ultime settimane c’era stato un atterraggio di emergenza negli Stati Uniti con un motore in avaria, con le foto che hanno fatto il giro del mondo.

Lo ha comunicato la compagnia aerea Rossiya Air, spiegando che in questo caso non era un volo passeggeri, ma un cargo da Hong Kong a Madrid.

In Giappone sono già stati fermati tutti i Boeing 777, che non possono più volare a causa delle problematiche ai motori. Inoltre la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti nella giornata di ieri ha dato una multa alla Boeing di 6,6 milioni di dollari per carenze sulla sicurezza.

Un nuovo problema per la Boeing, già in crisi per la questione legata ai 737 Max ed alla pandemia da coronavirus, che ha colpito gran parte del trasporto aereo internazionale.