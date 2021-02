Vaccini, verso accordo Russia-Austria sullo Sputnik

C’è stato un colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, nel quale si è discussa anche la possibilità che la Russia possa fornire il vaccino Sputnik V all’Austria. Questo a seguito dei ritardi sui vaccini in Europa.

Secondo quanto comunicato da fonti russe, la richiesta di colloquio sarebbe arrivata dal cancelliere austriaco. Il vaccino russo non ha ancora ricevuto l’autorizzazione dell’Ema per essere commercializzato in Europa, nonostante l’Ungheria lo abbia già utilizzato.