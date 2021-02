Amazon, tastiera AUKEY al prezzo più basso di sempre

Nelle ultime ore è stata messa in offerta su Amazon una delle tastiere per PC più popolari tra gli utenti, con tecnologia meccanica. Lo sconto è di oltre 35 euro, con il prezzo che passa da 80 euro a 43 euro.

Questa tastiera meccanica di AUKEY (KM-G12) ha un cavo per il collegamento con il PC o MacBook e dotata di una retroilluminazione a colori, fino a 7 preimpostati e 12 configurazioni possibili.

La qualità dei materiali è notevole, sviluppata in acciaio, che consente di essere duratura nel tempo. Il feedback è piacevole ed una resistenza alla digitazione molto leggera.

Ideale per chi vuole una tastiera meccanica di qualità, utile sia in ambito gaming sia in ambito professionale.