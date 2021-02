Limbiate, oggi i funerali di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo

Oggi si celebra a Limbiate il funerale di Luca Attanasio, ambasciatore della Repubblica democratica del Congo, ucciso nella giornata di lunedì scorso. Limbiate è il paese dove era cresciuto Luca Attanasio, in provincia di Monza e Brianza.

Polemiche da parte della vedova dell’ambasciatore, per la questione della scorta, che non è stata considerata sufficiente a posteriori. Si critica l’organizzazione delle Nazioni Unite, con la scorta personale di Luca Attanasio che non è stata predisposta. Lo stesso ambasciatore si sarebbe fidato del sistema di sicurezza delle Nazioni Unite, che è poi apparso non adeguato. Al seguito dell’ambasciatore italiano c’era solo un militare, il carabiniere Vittorio Iacovacci, morto anche lui nell’agguato.