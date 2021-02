Vaccini, superate le 4 milioni di dosi. Draghi punta ad una sola dose

In Italia sono state superate le 4 milioni di dosi somministrate di vaccini anti Covid. Questi dati sono stati forniti dal commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Polemiche per le dosi destinate agli over 80, dove l’Italia è in ritardo rispetto agli altri Paesi europei. In totale sono stati vaccinati 2 milioni di operatori sanitari, ai quali sono stati destinati il maggior numero di dosi di vaccino.

Draghi punta al modello Regno Unito

Il premier Draghi vorrebbe andare nella direzione intrapresa dal Regno Unito, per accelerare la vaccinazione, dando priorità ad una singola dose. In questa maniera si eviterebbe di accumulare il 30% di dosi per la seconda dose.

In Italia ci sarebbero 2 milioni di dosi in frigo, in attesa della seconda dose. Della stessa opinione sarebbe anche Guido Bertolaso, coordinatore della campagna di vaccinazione in Lombardia.