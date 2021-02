Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 28 febbraio: i contagi restano alti (17.455). Crescita delle terapie intensive

I dati di oggi 28 febbraio sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un incremento del numero di casi positivi, saliti oltre 20 mila per poi scendere nel weekend, come spesso accade. Oggi e domani i tamponi effettuati dovrebbero calare, per poi tornare nella normalità ad inizio settimana.

Bollettino Protezione Civile 28 febbraio

I dati sul Covid-19: