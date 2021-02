Coronavirus, negli Stati Uniti approvato il vaccino Johnson&Johnson

La Food and Drug Administration ha approvato l’utilizzo del vaccino monodose Johnson&Johnson: è il terzo che verrà utilizzato negli Stati Uniti. I primi due erano stati quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna. L’efficacia del vaccino Johnson&Johnson negli Stati Uniti è stata intorno al 72%. Ha il vantaggio di non necessitare di due dosi, senza il richiamo come prevedono gli altri vaccini in commercio e già approvati.

Si può conservare in frigorifero, tra i 2 e gli 8 gradi, questo facilita il suo spostamento e la logistica, a differenza del vaccino Pfizer.

Negli Stati Uniti dovrebbero essere consegnati 100 milioni di dosi entro giugno, con 20 milioni entro la fine di marzo.

Per quanto riguarda il mercato europeo, Johnson&Johnson ha chiesto l’autorizzazione ad Ema lo scorso 16 febbraio.