Coronavirus nel mondo oggi 28 febbraio, salgono i casi da variante inglese

Sono in crescita i casi di coronavirus da variante inglese in Europa, con un aumento dei contagi in Francia ed Italia negli ultimi giorni.

Negli Stati Uniti sono 29 milioni i casi positivi, con 524 mila vittime dall’inizio della pandemia. In Regno Unito sono 4,1 milioni i contagiati e 122 mila le vittime. In Italia sono oltre 97 mila, come da ultimo bollettino.