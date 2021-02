Egitto, oggi nuova udienza per Patrick Zaky

Oggi una nuova udienza in Egitto nei confronti di Patrick Zaky, per decidere sulla custodia cautelare. Lo studente dell’Università di Bologna è da oltre un anno in carcere in Egitto con l’accusa di “propaganda sovversiva” per dei suoi post su Facebook, che ha successivamente rinnegato.

La nuova udienza era stata fissata per la metà di marzo, dopo gli altri 45 giorni di custodia cautelare decisi il primo febbraio, ma c’è stata un’anticipazione della sentenza, come ha spiegato la sua legale, Hoda Nasrallah. L’esito dell’udienza verrà reso noto nella giornata di domani.