M5S, in corso riunione dei vertici. Presente Conte

Il Movimento 5 Stelle è in riunione tra i vertici, per arrivare ad una soluzione con anche la figura dell’ex premier Conte presente al tavolo. L’incontro sta avvenendo a Roma, contrariamente a quanto inizialmente dichiarato da fonti del M5S, che vedevano Marina di Bibbona come luogo di vertice, nella villa di Grillo.

Beppe Grillo sarebbe arrivato a Roma per partecipare alla riunione, con la questione legata alla leadership del Movimento 5 Stelle che potrebbe essere affrontata.

La riunione è iniziata alle 11.30 all’hote Forum di Roma, con presenti tutti i big del Movimento: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, l’ex premier Conte, il garante Beppe Grillo, il capo politico Vito Crimi, il ministro Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede e Roberto Fraccaro.

Grillo pensa che il nome di Conte sia quello più indicato per la guida del Movimento 5 Stelle.