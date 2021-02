Myanmar, proteste anti-golpe: uccisi 18 manifestanti dalla polizia

Oggi sono andate in scena le proteste anti-golpe in Myanmar, dove c’è stato un colpo di stato lo scorso 1 febbraio, con l’arresto di Aung San Suu Kyi. Sono almeno 18 persone rimaste vittime degli spari della polizia, come è stato riportato dall’Ufficio Onu per i diritti umani, riportato anche dalla BBC.

La giunta militare che si è insediata al governo aveva dichiarato di voler reprimere le proteste dei manifestanti, con le scorse settimane che hanno visto l’utilizzo di proiettili di gomma e cannoni ad acqua.

Negli ospedali starebbero arrivando altri feriti, che potrebbe far peggiorare il bilancio delle vittime. Nel centro della città di Yangon la polizia ha iniziato a sparare per far disperdere i manifestanti.