Nigeria, liberate le 317 studentesse rapite in una scuola settimane fa

Sono state liberate nella giornata di oggi le 317 studentesse rapite in Nigeria alcune settimane fa in una scuola secondaria di Jangebe, nello Stato di Zamfara. La notizia è stata resa nota da un portale locale, Naija News, oltre ad una fonte del governo.

Alcune settimane fa degli uomini armati avevano fatto irruzione nei dormitori ed avevano rapito decine di studentesse.

Al momento le studentesse si trovano nel palazzo dell’emiro di Anka, in attesa di essere trasportate nella capitale Gusau. Non sono stati forniti dettagli riguardo ad un possibile riscatto pagato per la loro liberazione.