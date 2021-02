Scuola, Cts: “Chiusura nelle zone rosse ed ad alto rischio”

Il governo aveva chiesto un parere al Cts sulla riapertura delle scuole, che è arrivato nelle ultime ore. Si studiano nuove restrizioni quando viene ad aumentare l’incidenza o ci si trova in una zona rossa. Il limite fissato è quello di 100 contagi ogni 100 mila abitanti. In questo caso le scuole andrebbero chiuse anche in zona gialla.

Attualmente i protocolli prevedono la didattica in presenza al 50% nelle scuole superiori per le zone gialle ed arancioni.

Dalla giornata di domani chiudono le scuole in Abruzzo, Basilicata e Campania. Il governatore De Luca ha già annunciato che finché non verrà vaccinato tutto il personale scolastico non si riapriranno gli istituti.