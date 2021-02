Usa, oggi il primo discorso pubblico di Trump

Oggi ci sarà il primo discorso pubblico di Donald Trump dopo l’insediamento di Joe Biden come presidente. L’intervento dell’ex presidente è atteso a Orlando in Florida, dove ci sarà la convention conservatrice del Cpac. In questa occasione Trump potrà parlare pubblicamente dopo gli ultimi avvenimenti, con il processo di impeachment che lo ha visto imputato per un mese.

La convention repubblicana avrà come obiettivo anche dare una linea per le prossime elezioni di midterm e delle presidenziali del 2024.

Non tutti i repubblicani concordano sulla figura di Trump: alcuni lo vedono come l’unico leader in grado di far tornare il partito al potere, altri lo vorrebbero fuori. Inoltre la divisione all’interno del partito repubblicano si è accentuata quando Donald Trump non ha voluto ammettere la sconfitta alle elezioni presidenziali.

Successivamente i repubblicani sono rimasti compatti nella sua assoluzione dall’accusa di aver istigato la folla a marciare nel Congresso.

Donald Trump parlerà intorno alle 21.40 ora italiana.