AstraZeneca: “Pronti a cedere le licenze di produzione”

AstraZeneca si è detta pronta a cedere le licenze di produzione, come ha spiegato questa mattina l’amministratore delegato per l’Italia a Sky TG24, Lorenzo Wittum. “Il brevetto si riferisce alla ricerca ed alla proprietà intellettuale, che è di Oxford. Quello che possiamo cedere è la licenza di produzione, per far sì che si possa accelerare”, questa la posizione di AstraZeneca, dopo le polemiche sui ritardi nelle consegne.

“I 20 stabilimenti che utilizziamo non sono nostri”, ha spiegato l’amministratore delegato, anticipando che l’azienda rimane disponibile ad arrivare a 20 milioni di dosi in Italia, con un minimo garantito attualmente di 10 milioni.