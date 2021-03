Coronavirus nel mondo oggi 1 marzo, salgono le varianti in Europa

Sono in aumento le varianti da coronavirus in tutta Europa, Italia compresa, con quella inglese, sudafricana e brasiliana che si sono diffuse in varie zone.

Negli Stati Uniti sono state superate le 525 mila vittime, con oltre 29 mila casi positivi. In Brasile sono oltre 10 milioni i casi positivi e 255 mila le vittime.

In Regno Unito sono 4,1 milioni i contagiati, mentre in Francia 3,7 milioni. In Italia sono quasi 98 mila le morti dall’inizio della pandemia, come da ultimo bollettino.