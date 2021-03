Egitto, altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaky

Era attesa la sentenza sulla situazione legata a Patrick Zaky, in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti, dopo l’ultima decisione di inizio febbraio. Patrick Zaky dovrà rimanere ancora 45 giorni in carcere, come ha segnalato l’Ong per cui lavorava lo studente dell’Università di Bologna.

La notizia sarebbe arrivata dal Dipartimento per il terrorismo, con i suoi avvocati che chiedevano la liberazione.

Critiche da parte di alcuni esponenti politici italiani, che nelle ultime settimane avevano chiesto la cittadinanza italiana per Patrick Zaky, per mettere pressione all’Egitto.