L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a 3 anni di carcere in merito all’inchiesta a suo carico, con due anni di pena sospesa. In questo scenario dovrebbe scontare in carcere solo un anno, mentre gli altri due potrebbero essere scontati fuori.

È accusato di aver tentato di ottenere informazioni confidenziali da un magistrato di Cassazione e di aver fatto pressione per annullare il sequestro delle sue agende presidenziali.