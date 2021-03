Golden Globe 2021, trionfa la serie The Crown e il film Nomadland. La Pausini vince la miglior canzone

Nella notte sono stati assegnati i Golden Globe 2021, che vedono diversi premi per i migliori film e serie tv dell’anno. Quest’anno il premio per la miglior canzone originale è andato a Laura Pausini.

Il miglior film premiato è stato Nomadland, un western moderno che ha al suo interno tematiche di disagio economico e personale. Tra gli altri film in lizza c’erano anche Mank, The Trial of the Chicago 7 e The Father.

Borat ha vinto il premio come miglior film comico dell’anno.

Come miglior serie tv dell’anno ha vinto The Crown, che ripercorre la vita della regina Elisabetta. La miglior miniserie è stata invece La regina degli scacchi.