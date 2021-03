In offerta lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2. Sconto anche per Watch 3 (+Coupon)

Nella giornata di oggi lunedì 1 marzo su Amazon sono apparsi in offerta diversi smartwatch Samsung Galaxy Watch. Sono in sconto il Watch Active 2 ed il Watch 3, a prezzi differenti in base alle caratteristiche dei due smartwatch.

Inoltre è possibile avere altri 50 euro di sconto grazie al codice coupon SAMSUNGWATCH, che è indicato anche nella pagina ufficiale dei prodotti, sotto la scelta della taglia dello smartwatch. Si potrà utilizzare il coupon in fase di acquisto, sempre su Amazon, fino al 28 marzo 2021 e questa promozione sarà cumulabile rispetto all’offerta attualmente in vigore (che potrebbe concludersi prima).

Amazon indica che gli smartwatch in sconto verranno venduti fino ad esaurimento scorte. Ci sono varie colorazioni, con alcune che sono già esaurite. Di seguito i link per le pagine ufficiali dei prodotti su Amazon.